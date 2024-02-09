دراما رمضان.. طرح البوستر الدعائى لـ"الحشاشين"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائى لمسلسل "الحشاشين"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ضمن المنافسة على الموسم الدرامى.

وعلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على البوستر الدعائى للمسلسل، قائلة "قريباً الحشاشين، رمضان ٢٠٢٤"، وظهر البوستر الدعائى بدون أى فنانين ببعض التفاصيل التى جذبت انتباه المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوى، سارة الشامى، تأليف عبد الرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.

تم تأجيل مسلسل الحشاشين عن موسم دراما رمضان الماضي، بعد أن كان معد للمنافسة خلال العام الماضي، وذلك للتحضير بشكل يناسب شكل الإنتاج المنتظر للعمل.

شارك الفنان كريم عبد العزيز فى السباق الرمضانى قبل الماضى بالجزء الثالث من مسلسل "الإختيار"، بطولة ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، محمد رياض، إيمان العاصي، تأليف هانى سرحان، والإخراج بيتر ميمى.