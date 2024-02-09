"الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعمه للشعب الفلسطيني بتوزيع مساعدات غذائية وصحية في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعيه للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال توزيع مساعدات إغاثية عاجلة شملت 400 سلة غذائية و250 حقيبة نظافة شخصية على النازحين في مركز الإيواء بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن هذه المساعدات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للسكان في عموم القطاع، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدور التاريخي والمعهود للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وتندرج هذه المساعدات ضمن مشروع تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة الشاملة للأسر النازحة في قطاع غزة، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتؤكد هذه المساعدات على التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه التحديات التي يواجهها.