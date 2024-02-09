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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاملة في سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة مصر  الجديدة حبس   عاملة4 ايام علي ذمة التحقيقات  لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بسرقة مشغولات ذهبية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة  مرتكبة الواقعة  وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديريةامن القاهرة  القبض علي عاملة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدةوبحوزتها جزء من المسروقات.

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقى المشغولات الذهبية لديه. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات المشغولات المشغولات الذهبية المتهمة