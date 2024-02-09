فنلندا تُواصل دعم أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 190 مليون يورو

واصلت فنلندا دعمها لأوكرانيا من خلال تقديمها حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 190 مليون يورو، لتكون الشحنة الثانية والعشرين من المساعدات التي تُرسلها فنلندا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وأوضحت وزارة الدفاع الفنلندية فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة أن المساعدات تأخذ فى الاعتبار احتياجات أوكرانيا وحالة الموارد لقوات الدفاع الفنلندية، ولكن لن يتم الكشف عن المحتوى التفصيلى للشحنة وتفاصيل تسليمها لأسباب أمنية.

وأشارت إلى أن حزمة المساعدات تتضمن أيضًا المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة الفنلندية.

وقال وزير الدفاع الفنلندى أنتى هاكانن: "هناك الكثير من الدراية الفنية فى الصناعة المحلية، ونحن نعمل فى وزارة الدفاع لضمان إمكانية استخدام هذه الدراية والإمكانات بشكل أكثر فعالية لدعم أوكرانيا، وأحد الأمثلة على ذلك هو إنتاجنا المحلى للذخيرة، مشيرا إلى أن فنلندا تعمل حاليا على تطوير خطة طويلة المدى لدعم أوكرانيا.

وأضاف أن فنلندا قررت المشاركة فى تحالفات المدفعية وإزالة الألغام العاملة فى إطار مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا، والتى تنسق المساعدة العسكرية لأوكرانيا.