حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن ، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25354 طن تشمل : 8731 طن رمل و 16623 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71495 طن تشمل : 27545 طن ذرة و 350 طن صويا و 12955 طن قمح و 9438 طن خردة و 5395 طن زيت طعام و 5512 طن حديد و 10300 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88078 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129266 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5480 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .