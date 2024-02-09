ads
الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية  6 سفن ، بينما غادر  10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة  .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25354 طن تشمل : 8731 طن رمل و 16623 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71495 طن تشمل : 27545 طن ذرة  و 350 طن صويا و 12955 طن قمح و 9438 طن خردة و 5395 طن زيت طعام و 5512 طن حديد و 10300 طن سكر . 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88078 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129266 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا و كفر الشيخ  ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5480 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .

الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة السفن والحاويات بميناء دمياط