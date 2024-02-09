ads
الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

نسرين أمين تشارك الجمهور البوستر الدعائى لفيلم "وقت إضافى"

نسرين أمين
نسرين أمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها البوستر الدعائى لفيلم "وقت إضافى"، والمنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة بدور العرض السينمائى، للمشاركة فى الموسم الحالى.

ونشرت أمين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى وعلقت "فيلم وقت اضافي فى جميع دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربي ابتداء من ١٤ فبراير".

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم خالد الصاوي، باسم سمرة، بيومي فؤاد، نسرين أمين، أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، والإخراج أسامة عمر.

تشارك الفنانة نسرين أمين فى الموسم السينمائى المقبل بفيلم "ولاد رزق ٣"، بطولة أحمد عز، اسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، والإخراج طارق العريان.

IMG_20240209_154855
IMG_20240209_154855
نسرين أمين الفنانة نسرين أمين وقت اضافى فيلم وقت اضافي ولاد رزق ٣ أحمد عز اسر ياسين