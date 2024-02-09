نسرين أمين تشارك الجمهور البوستر الدعائى لفيلم "وقت إضافى"

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها البوستر الدعائى لفيلم "وقت إضافى"، والمنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة بدور العرض السينمائى، للمشاركة فى الموسم الحالى.

ونشرت أمين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى وعلقت "فيلم وقت اضافي فى جميع دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربي ابتداء من ١٤ فبراير".



الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم خالد الصاوي، باسم سمرة، بيومي فؤاد، نسرين أمين، أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، والإخراج أسامة عمر.

تشارك الفنانة نسرين أمين فى الموسم السينمائى المقبل بفيلم "ولاد رزق ٣"، بطولة أحمد عز، اسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، والإخراج طارق العريان.