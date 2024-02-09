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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1092 شاحنة و 90  سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 576 شاحنة و 77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000  طن بضائع، 516  شاحنة و 13 سيارة. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر   السفينة  AMARILLO وعلي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل فيما  استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  الحرية1، امل  وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين  بوسيدون اكسبريس ودليلة  ، كما تم تداول 2425 طن بضائع و  420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج .

 وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1810 راكب.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا