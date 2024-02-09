رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع تغيير كابلات شبكة كهرباء مستشفى الحرم الجامعي

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عملية تغيير كابلات شبكة كهرباء مبنى مستشفى الحرم الجامعي بعد اخلاء المرضى مؤقتا لحين الانتهاء من توصيلات الكابلات الجديدة.

واشار الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى ان هذه الاصلاحات تأتى فى اطار دعم رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية بخلاف ميكنة المستشفيات الجامعية وتسهيل اجراءات حجز التذاكر الكترونيا وعمل استراحات ومظلات ومقاعد للمرضى المترددين على العيادات وايضا سيتم قريبا فتح مسجد المستشفى بعد ان تم فرشه بالجهود الذاتية وايضا الكافتريا الجديدة ونقطة الشرطة داخل المستشفيات الجامعية.

كما تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال جولته اليوم الجمعة التعديلات الجديدة بالشارع الرئيسى بالجامعة بعد تغيير مسار حركة السيارات من والى المستشفى الجامعى من داخل الجامعة تجنبا لحوادث السير.

كما تابع رئيس الجامعة إحلال وتجديد كشافات الاناره بشوارع الجامعة وامام مداخل الادارات والكليات.

شهد الجولة مديرى عموم الادارة الهندسة والامن والعلاقات العامة والمدير الادارى لمستشفيات الحرم والمرزوقى للطوارئ.