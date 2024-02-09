استطلاع رأي: تراجع مستمر لحزب نتنياهو وتقدم لليمين المتطرف لجانتس

أظهر استطلاع الرأي حصول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في حال جرت انتخابات اليوم الجمعة على 17 مقعدًا في الكنيست، وهو ما يشكل نحو نصف مقاعده الحالية التي تبلغ 32 مقعدًا من مجموع مقاعد الكنيست البالغ 120 مقعدًا.

ووفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني جانتس سيحصل على 32 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ 12 مقعدًا حاليًا.

وأظهرت النتائج تراجع حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد ليحصل على 12 مقعدًا، مقارنة بـ 24 مقعدًا حاليًا.

وبالمقابل، أظهرت النتائج زيادة في دعم حزب إسرائيل بيتنا اليميني بقيادة إفيجدور ليبرمان، حيث سيحصل على 10 مقاعد مقارنة بـ 6 مقاعد حاليًا، وحزب القوة اليهودية بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير الذي سيحصل على 10 مقاعد مقارنة بـ6 مقاعد حاليًا.