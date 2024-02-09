زي النهارده.. ذكرى حادث كوبري عباس

زي النهارده في 9 فبراير وقع حادث كوبري عباس في عام 1946، حيث خرج آلاف الطلاب من شارع جامعة الملك فؤاد الأول إلى قصر للمطالبة بجلاء الإنجليز وقطع المفاوضات، وأمر رئيس الوزراء بفتح "كوبري عباس" عندما كان يمر من فوقه الطلبة، وأدى ذلك إلى تساقطهم في نهر النيل ووفاتهم غرقا في النيل وإلقاء القبض على من نجا منهم، حيث قتل وجرح أكثر من مائتي فرد.

تم افتتاح الكوبري في عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي سمي باسمه، ليربط بين منطقتي الجيزة وجزيرة الروضة، وكان طوله 535 مترا، وعرضه 20 مترا.

وتناول عدد من الفنانين من السينما والغناء الشعبي منهم الفنان الشعبي أحمد عدوية اغنيته الشهيرة "ماشية وماشية الناس " وكذلك فيلم في بيتنا رجل بطولة عمر الشريف وزبيدة ثروت.

وفي 12 فبراير عام 1946 قام طلاب الأزهر بصلاة الغائب في جنازة صامتة على روح الشهداء.

وظهرت عدة اشتباكات متفرقة بين الشباب والبوليس أمام كلية الطب لفض مؤتمر عقده الطلبة بالكلية واعتقل عدد يتراوح بين 36 و50 شابا وحدث اشتباك ثاني في محافظة الإسكندرية أصيب فيه متظاهرين، كما قامت مظاهرة بالزقازيق قتل فيها اثنان وفي المنصورة قتل واحد وجرح مئات.

