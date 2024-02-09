دراما رمضان.. طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "الكبير أوي 8"

نشرت منصة "watch it" البرومو الدعائى للمسلسل الكوميدي "الكبير أوى"، والمشارك فى موسم رمضان المقبل، بالجزء الثامن من المسلسل.

وظهر من خلال البرومو طرح المسلسل لبعض الشخصيات الشهيرة بطريقة كوميدية مثل الشخصية الكارتونية بينوكيو، وشخصيات أخرى لمسلسلات وافلام أجنبية ومعالجتها مع أهل المزاريطة بشكل ساخر.

https://www.instagram.com/reel/C3IEVWLAt8P/?igsh=MWllZ2p3bmdqamh4Yg==

وعلقت "watch it" الرقمية على الإعلان الدعائى للمسلسل "انتظروا النجم أحمد مكى فى مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن".

وجاءت تعليقات المتابعين ورواد السوشيال ميديا بالسعادة بالإعلان الدعائى، وإبداء انتظارهم للمسلسل الكوميدي مثل كل عام.

وتدور أحداث المسلسل من خلال شخصية الكبير والتى تحكم أهل المزاريطة، وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية من خلال أجزاء العمل، إلى جانب ظهور أشقاء الكبير وكل بشخصية مختلفة عن الأخرى.

والمسلسل بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمه أحمد، محمد سلام، هشام اسماعيل، والإخراج أحمد الجندي.