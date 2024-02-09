بتكلفة تجاوزت 600 مليون جنيه.. الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج

نفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة فى الشركة الحديثة للغاز الطبيعى من إنهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لأربع مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بقفط، والمنطقة الصناعية فى هو بمحافظة قنا، والمدينة الصناعية بغرب جرجا، والمدينة الصناعية بغرب طهطا فى محافظة سوهاج، وبتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

كشفت عن ذلك د.ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة بأن ذلك يأتى فى إطار خطة واستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة واستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية وخاصة بصعيد مصر، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر المختلفة، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

يعد هذا الإنجاز بمثابة انعكاس للنهج التشاركى الذى تسلكه الهيئة فى التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعى وتلبيةً لمطالبهم، ودعمًا لاحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة. حيث قامت وحدة تنمية الصعيد بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى فى وقت قياسى، ويرجع هذا للالتزام التام من قبل كافة الجهات المتعاونة للعمل فى هذا المشروع، ومن الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بالجدول الزمني التنفيذي لكافة الأعمال، والتى كان من أهمها الانتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجى وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة وكذلك ضخ الغاز الطبيعى للمصانع التى تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يأتى فى سياق التزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعى المصرى، لدعم النمو الصناعى المستدام بكافة أنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.