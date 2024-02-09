دمياط تحصد الميدالية البرونزية في بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية

استطاع اللاعب السيد سامح السيد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لرياضة الملاكمة مرحلة البراعم، من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن +80 كيلو في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2009 والتي ينظمها الاتحاد المصري للملاكمة بنادى الناصر بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 2 / 2 حتي 8 / 2 / 2024م.

وتعتبر هذه الميدالية ثاني إنجازات المشروع للمرحلة الجديدة مرحلة البراعم التي انطلقت خلال شهر نوفمبر 2023 تضاف لرصيد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط.

وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو أفريقية أو عالمية أو أولمبية.

وتوجه الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بالشكر لمنظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات للهيكل الفني والإداري للمشروع كلا من الكابتن وائل فهر مدرب المشروع وكابتن محمد العزبي مدرب المشروع حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وأكد ضرورة تكثيف النشاط لأعضاء المراكز والاهتمام بمستوى النظافة بشكل عام، ونبه إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للملاعب المنجلة والحفاظ عليها من أجل تنمية موارد الهيئات الشبابية.

وشدد على ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وحسين سير العمل، وذلك بتوجيهات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط ودكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.