خالد زكي يعيش حالة نشاط فني على مستوى الدراما

يعيش الفنان خالد زكى حالة من النشاط الفنى، وذلك من خلال التحضيرات لأعمال درامية لعرضها خلال الفترة المقبلة، وخلال المنافسة على الموسم الرمضانى المقبل.

ويستعد الفنان خالد زكى فى المشاركة بدراما رمضان بمسلسل "أمير العوامري"، والذى تدور أحداثه حول صراعات رجال الأعمال، ونفوذهم وسطوتهم من خلال تطبيق قوانينهم الخاصة، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي تشويقي.

يشارك الفنان خالد زكى مع مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم هانى سلامة، مي سليم، أحمد صفوت، سوسن بدر، ميريهان حسين، والإخراج محمد النقلي.

يستعد الفنان خالد زكى بالتحضيرات لمسلسل "إبن حرام"، والذى يضم عدد من نجوم الدراما والفن رانيا يوسف، مدحت صالح، نوليا مصطفى، تأليف خالد الغيطاني، والإخراج محمد خضري.

شارك الفنان خالد زكي فى السباق الرمضانى الماضى فى مسلسل "الأجهر"، وشاركه البطولة الفنان عمرو سعد، سيد رجب، ناهد السباعى، نور النبوى، ومجموعة كبيرة من النجوم، وإخراج ياسر سامي.

وشارك أيضًا فى الجزء الثالث لمسلسل "المداح"، بطولة الفنان حمادة هلال، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، لوسي، والإخراج أحمد سمير فرج.