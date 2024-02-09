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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في بطولتي الشهيد الرفاعي والمصارعة للجامعات المصرية

فوز جامعة بنها
فوز جامعة بنها
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51، والمقامة بجامعة حلوان بمشاركة 24 جامعة وكذلك بطولة المصارعة للجامعات المصرية المقامة بجامعة المنوفية.

وقدم الجيزاوي التهنئة إلى الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد ميدالية ذهبية، 3 فضية، 4 برونزية، والتهنئة لطلاب منتخب جامعة بنها لكرة القدم لصعوده إلى الأدوار النهائية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة ، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

بطولة الشهيد الرفاعي ناصر الجيزاوي ميدالية ذهبية رئيس جامعة بنها