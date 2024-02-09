غدا.. قطع المياه عن قرى ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد وتوابعهما "غداً السبت 10 فبراير " اعتباراً من 8 صباحاً وحتى ـ9 مساءً ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه سدمنت الجبل مركز اهناسيا.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.