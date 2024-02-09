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الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غزة: استشهاد 27947 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلى  على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى قرابة 28 ألفا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان  اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية نفذت 13 مجزرة ضد العائلات  في القطاع، مما أسفر عن استشهاد 107 فلسطينيا وإصابة 142 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت إن إجمالي 27947 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 67459 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت بأن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض وعلى جانبي الطرقات، وأن القوات الإسرائيلية تعيق وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

الفلسطينيين غزة