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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الهرم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالهرم.
 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول" بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوى على "أستوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل "الأستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات "الأستوديو" وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص".  
وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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