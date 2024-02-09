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الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وسام أبو علي يواصل برنامج التأهيل

وسام أبو علي
وسام أبو علي
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واصل وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

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