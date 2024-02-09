حملات يومية تجوب مدن وقرى جنوب سيناء لضبط الأسعار وحماية المستهلك.. صور

واصلت الأجهزة الرقابية في محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والصحة وحماية المستهلك والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء المدن، حملاتها المكثفة اليومية على مستوى مدن وقرى المحافظة؛ لضبط الأسعار بالأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومتابعة عمل مبادرة الحكومة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا توجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسواق والأسعار ومنع المواطنين من استغلال جشع بعض التجار.
وكشف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، أن حملات ضبط الأسواق والأسعار في مدن دهب، وأبو رديس وسانت كاترين، اسفرت عن تحرير 10 محاضر، بواقع 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع أزيد من السعر، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر امتناع عن البيع، بجانب مضبوطات 432 علبة سجائر، وجرى اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة.
وأضاف: وفي مدن شرم الشيخ، وطور سيناء، وأبو زنيمة، وراس سدر، ونويبع، أسفرت الحملات عن تحرير 43 محضرًا، بواقع 15 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، و18 محضرًا عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر بيع بأزيد من السعر، 6 محاضر مجهول المصدر، بضبطيات 300 كيلو ارز، و120زجاجة زيت زيتون 5. مللى، و100 كيلو جرام مكرونة، و240عبوة مستحضرات تجميل 250 مللى، وطنين فول حصى، و32 علبة سجائر وبالمثل جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.
كان اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد شدد في اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية من التموين والصحة والطب البيطري ورؤساء المدن على منافذ بيع السلع الغذائية؛ للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع تشديد الرقابة على المحلات التجارية؛ للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ جيع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.