دراسة حديثة تكشف فوائد التبرع بالدم وتأثيره على الصحة العامة

كشفت العديد من الدراسات الطبية أن التبرع بالدم له آثار إيجابية على الصحة، كما ذكر الخبراء في مركز نيكولايف الصحي الروسي فإن الذين يتبرعون بالدم باستمرار لديهم القدرة على تحمل فقدان الدم أكثر من غيرهم في الحالات الطارئة.

كما وجد أن الرجال الذين يتبرعون بالدم هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية وبينت بعض البحوث والدراسات أيضا أن التبرع بالدم يساعد على الوقاية من أمراض تصلّب الشرايين والنقرس وأمراض الكبد والأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، ويحسن عمل الأعضاء المنتجة لخلايا الدم وينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة.

كما أن التبرع بالدم الكامل والذي يشمل جميع مكونات الدم من الخلايا الدموية والبلازما والصفائح الدموية مع اتباع الشروط لتجنب المخاطر والأضرار.