الاحتلال الإسرائيلي يسرق 350 جثمانا من قطاع غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل نقلت أكثر من 350 جثمانًا من قطاع غزة منذ بداية الحرب، وقامت بفحصها في معهد إسرائيلي بهدف البحث عن أسراها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا بأن عملية التعرف على الجثث المنقولة من غزة تتم بشكل آمن مع احترام كرامة الجثة، ويتم إعادة الجثث التي لم يتم التعرف عليها بشكل "كريم"، وفقًا لتصريحه.

كانت قوات الاحتلال قد قامت بنبش المقابر في عدة مدن في قطاع غزة بهدف سرقة الجثث، وقامت بسرقة جثامين الشهداء خلال اقتحامها لمستشفى الشفاء.

فيما أعاد الجيش الإسرائيلي لاحقًا جثامين مسروقة من غزة ودفنها في مقابر جماعية نظرًا لصعوبة التعرف على أصحابها، وأكد أطباء في القطاع أن الاحتلال قد قام بسرقة أعضاء من بعض الجثامين.

