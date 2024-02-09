ديانج يعود إلى التدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لشباب ‏بلوزداد

ينتظم اليوم الجمعة المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تدريبات فريقه، بعد أن منحه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر راحة من مران الأمس بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏

وينتظم ديانج في تدريبات الأهلى اليوم استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة الإثنين الماضي باستاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

ومن ناحية أخرى، تعاقد الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادمًا من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

كما ضم الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف مقابل مليوني يورو يتم تسديدها على عامين.

وضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

وتعاقد الأهلي مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعه لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وتم قيد الثنائي الغاني تحت السن رفقة التونسي محمد الضاوي كريستو حيث تمنح لائحة اتحاد الكرة الأندية الحق في قيد 5 أجانب فوق السن و3 أجانب تحت السن.