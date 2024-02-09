حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بميادين القاهرة وتحرر1520 مخالفة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها المكبرة لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذى يساعد فى تحقيق السيولة المرورية.

وإستهدفت الحملة مناطق من دوائر أقسام شرطة (، السيدة زينب، الأميرية- المرج، مدينة نصر أول، مصر الجديد، الساحل، بدر، القاهرة الجديدة أول وثان، البساتين- الشروق - عابدين - بولاق أبو العلا)

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير قرابة 1520 مخالفة شملت ( إزالة إدارية، إشغال طريق، تلوث بيئة، إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، بائع متجول، بدون شهادة صحية، غلق إدارى، فض أختام، تروسيكل لبيع الفاكهة، 3فاترينة لبيع المأكولات، إستكمال قرار إزالة ).



و سوف تتواصل حملات مديرية أمن القاهرة فى كافة المحاور والميادين لتحقيق الإنضباط وإعادة المظهر الحضارى لكافة شوارع العاصمة.