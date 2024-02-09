دراسة حديثة تكشف عن علاقة تناول العقاقير المخدرة وتأثيرها على الصحة العامة

كشفت الابحاث والدراسات العلمية عن بعض تأثيرات تناول العقاقير المخدرة الترفهية على الصحة العامة والتى قام بها الباحثون بجامعة امبريال كوليدج بلندن عقاقير مخدرة تساهم من تحسن مجالات الوظيفة الجنسية لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد تجربة المخدر.

كما قال الباحث توماسو باربا من إمبريال كوليدج لندن: إن الفطر السحري وعقار LSD المخدر يمكن أن يعززا الإثارة الجنسية وكان قد قام الباحثون من ملء استبيانات قبل وبعد تجربة العقار المخدر لاكثر من 300 شخص وركزوا على مجموعتين الأشخاص الذين تناولوا المخدر لأغراض ترفيهية أو صحية وغيرهم لتقييم المركب الموجود في الفطر السحري والتى نتج هنا أن زهاء نصف المشاركين أبلغوا عن تحسن في الإثارة الجنسية والرضا عن الجنس.

بالاضافة الى أن هذه أول دراسة علمية تستكشف آثار المخدر على الأداء الجنسي و يبدو ان هذا النوع من الأبحاث غريبا ولكن الجوانب النفسية للوظيفة الجنسية بما في ذلك كيفية تفكيرنا في أجسادنا وانجذابنا لشركائنا وقدرتنا على التواصل مع الناس بشكل وثيق كلها مهمة للرفاهية النفسية لدى البالغين وان الجنس هو محرك أساسي للإنسان، على سبيل المثال، نحن نعلم أن العجز الجنسي يرتبط بتدهور صحة البالغين الأصحاء ويمكن أن يؤثر على الرضا عن العلاقة بل ويرتبط بالسعادة الذاتية.

وكشفت النتائج تفتح إمكانية تطبيق العلاج بالفطر السحري على الأزواج الذين يعانون من علاقات غير مستقرة.

وأوضح الباحثون أن العقار المخدر قد يغير كيفية إدراك الأفراد للتجارب الجنسية وارتباطهم بها ما قد يؤدي إلى تحسن في الصحة الجنسية.

وحذروا من أنه على الرغم من أن النتائج مشجعة إلا أنه يجب على الأشخاص المصابين بالاكتئاب ألا يحاولوا العلاج الذاتي بالعقاقير المخدرة.

الجدير بالذكر أن كل من LSD والفطر السحري يعدان من المخدرات غير القانونية من الدرجة الأولى