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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت الآليات الإسرائيلية العسكرية ، اليوم الجمعة، بلدة بيتا جنوب نابلس، وانتشرت في شوارع البلدة، كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الغربية لمدينة نابلس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال قام بمداهمة عدة منازل لمواطنين فلسطينيين داخل بلدة بيتا، دو لإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومنذ قليل، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال على الأقل، وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين  إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام.

فلسطين آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس