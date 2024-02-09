القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قواتها نفذت سبع ضربات ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى تدمير سبع صواريخ كروز مضادة للسفن، كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية من خلال بيان لها، أنها حددت أماكن الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأشارت إلى أن تلك الصواريخ تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة، وقامت القوات الأمريكية بتدميرها، لحماية حرية الملاحة، ولتكون المياه الدولية أكثر أمانًا.

تتزايد كل يوم الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، ويرد الحوثي على الضربات الأمريكية برشقات صاروخية للسفن الأمريكية وسفن الملاحة في البحر الأحمر.