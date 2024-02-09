بوتين يؤكد أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات، وأن روسيا وأوكرانيا سوف تتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال بوتين، أن العالم سوف يتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف إن موسكو وكييف تربطهم علاقات وطيدة تميزها اللغة والقرابة والدين.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل القوات الروسية في الاستيلاء على معاقل داخل الأراضي الأوكرانية، وتحاول كييف بكل قوة صد الهجوم الروسي عليها ، فقامت القوات الأوكرانية، أمس الخميس، بمهاجمة حافلة لنقل الركاب في قرية نوفايا تافولجانكا بمقاطعة بيلجورود.

وأوضح حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة في تلك الاستهداف، ونتج عنه إصابة مواطن بشظايا في قدمه.

ويوم الأربعاء، قال فلاديمير روجوف زعيم حركة "نحن معًا مع روسيا"، أن القوات الروسية سيطرت على العديد من الأراضي الأوكرانية شمال قرية بريوتنوي في زابوريجيا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة 500 مترًا، واستولت على العديد من المعاقل الأوكرانية.