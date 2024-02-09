في 7 نقاط.. «مرفق الكهرباء» ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات «الفيس بوك» أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالآتى:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال والا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

وفي ذات السياق بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند شراء دفاية كهربائية يجب مراعاة الآتي:

1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.