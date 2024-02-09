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الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله اللبناني: أطلقنا عشرات الصواريخ على قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية

البوابة نيوز
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.

كما أوضح "حزب الله" اللبناني، أن إطلاق الصواريخ على قاعدة عين زيتيم كان ردًا على الاعتداء على مدينة النبطية.

وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطائرات الإسرائيلية قامت بشن غارتين على بلدة الخيام جنوب شرقي البلاد.

كما قال إعلام لبناني، أن القصف الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على بلدة في الجنوب، نتج عنه مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ويستمر الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، فكل يوم تتزايد التوترات ويتبادل الطرفان الضربات، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

حزب الله اللبناني إطلاق عشرات الصورايخ عين زيتيم الإسرائيلية