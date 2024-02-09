العراق.. تفعيل منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأمريكية ببغداد

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدر أمني عراقي، بتفعيل منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأمريكية ببغداد.

ومنذ قليل، أعلنت نقلًا عن مصدر أمني عراقي أن هناك أنباء عن إسقاط مسيّرة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد.

يذكر أن في 2 فبراير 2024، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة، وأوضح أن الضربات كانت ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، معلقًا على الضربات الأمريكية في العراق، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية تعد انتهاكًا للسيادة العراقية، وتقويضًا لجهود حكومة العراق، كما أنها سوف تجر العراق إلى عواقب وخيمة نتيجة اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران المتمركزة في أرض العراق كما أنها سوف تهدد الأمن بالمنطقة بالكامل في الوقت التي تسعى فية العراق ضمان استقرار أراضيها.