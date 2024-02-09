إحالة عاطلين متهمين بالإتجار في الأسلحة النارية للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بطوخ إحالة عاطلين متهمين بالإتجار فى الاسلحة النارية وإدارة ورشة لتصليح الأسلحة للمحاكمة الجنائية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ قد وردت بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.



أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى وعثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و3 قطع أسلحة بيضاء داخل منزل المتهم الثانى

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.