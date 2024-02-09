إحالة شخص متهم بترويج عقاقير مخدرة بشبرا للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بشبرا الخيمة أحد الأشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج عقاقير مخدرة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تمكن ضباط مباحث القسم ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة بدائرة القسم.



كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام شخص بترويج الأقراص والعقاقير والأمبولات المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأقراص منشطة متخذًا من صيدلية كائنة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن النقيب إبراهيم خضر والنقيب محمود النجار والنقيب يوسف حمدي والنقيب كريم عبيده معاونو رئيس المباحث جرى ضبط المتهم وبحوزته (عدد 5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - 150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية - 160 قرص منشط)، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.