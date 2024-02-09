مدير مبيعات: انخفاض الدولار سيؤدي إلى تأجيل عمليات شراء السيارات

استبعد رؤوف عبدالمحسن، مدير المبيعات بإحدى شركات السيارات، انخفاض أسعار السيارات في ظل نقص المعروض بالسوق المصرية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية ووقف الاستيراد.

وأضاف عبدالمحسن لـ«البوابة»، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء لن يؤثر على أسعار السيارات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إحجاما كبيرا عن الشراء نتيجة توقع العملاء مواصلة الدولار للانخفاض، وبالتالي سيأجلون عمليات الشراء.

وأوضح مدير المبيعات، أن التجار سينتظرون لمدة كافية لحين وضوح رؤية السوق بخصوص استقرار سعر الدولار ومواصلة انخفاضه، مضيفا "لا يمكن للتجار أو المستوردين بيع السيارات بسعر رخيص ثم يفاجأون بارتفاع سعر الصرف مرة أخرى".

وأشار «عبد المحسن»، إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية مؤشر إيجابي على تحسن سوق السيارات المصرية الفترة المقبلة، ولكن ذلك يتوقف على توافر المعروض واستقرار سعر الصرف.