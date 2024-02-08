الهلال يحكم قبضته على كأس موسم الرياض بإسقاط رونالدو والنصر

توج فريق الهلال بكأس موسم الرياض 2023، مساء اليوم الخميس، على حساب نظيره النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الفوز عليه بثنائية دون رد.

وانتهت مباراة ديربي الرياض بفوز الهلال على النصر بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المملكة أرينا، معقل الزعيم الجديد، في نهائي كأس موسم الرياض.

بدأت منافسات كأس موسم الرياض 2023، يوم 29 يناير وانتهت اليوم 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

تواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الهلال، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 53.

تفوق الأزرق على العالمي في الشوط الأول بهدفين دون رد، من تسجيل الصربي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 17 من تمريرة سعود عبدالحميد، وسالم الدوسري في الدقيقة 30 من صناعة البرازيلي مالكوم.

وفي الشوط الثاني، حاول رفاق رونالدو كثيرًا لهز شباك الهلال، ولكن لم تفلح محاولاتهم، لتستمر النتيجة حتى نهاية المباراة.

وبذلك، حصد الهلال لقب بطولة كأس موسم الرياض على حساب النصر، ليحكم قبضته على ديربي الرياض بمشاركة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو.