الأوسكار تضيف فئة جديدة لجوائزها

أعلن مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن مفاجأة جديدة اليوم الخميس، من خلال إضافة فئة تنافسية جديدة لجوائز الأوسكار لأفضل طاقم عمل أو "Casting". وسيبدأ تطبيقها في نسخة عام 2025.

وهذه هي الفئة الجديدة الأولى التي أنشأتها الأكاديمية منذ عام 2001، عندما أضافت فئة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل. تم تشكيل فرع مديري الممثلين في يوليو 2013 ويضم ما يقرب من 160 عضوًا.

قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانغ: "يلعب مديرو اختيار الممثلين دورًا أساسيًا في صناعة الأفلام، ومع تطور الأكاديمية، نحن فخورون بإضافة اختيار الممثلين إلى التخصصات التي نعترف بها ونحتفل بها". “نهنئ أعضاء فرع مديري التمثيل لدينا على هذا الإنجاز المثير والتزامهم واجتهادهم طوال هذه العملية”.

سيتم الإعلان عن قواعد فئة الأهلية والتصويت للجائزة الافتتاحية في أبريل 2025 مع القواعد الكاملة لجوائز الأوسكار رقم 98. سيتم تحديد تفاصيل تقديم الجائزة من قبل مجلس محافظي الأكاديمية وقيادتها الإدارية في وقت لاحق.