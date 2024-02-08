اقرأ غدا في "البوابة".. رغم مفاوضات الهدنة.. نتنياهو يأمر الجيش بـ "التحضير" للهجوم على رفح

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 9 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طوكيو للطاقة الكهربائية: تسرب مياه مشعة من محطة فوكوشيما اليابانية

العراق يهدد التحالف: الضربات الأمريكية تدفع الحكومة لإنهاء المهمة

رغم مفاوضات الهدنة.. نتنياهو يأمر الجيش بـ "التحضير" للهجوم على رفح

مصر وقبرص: يجب تكثيف التحركات لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

الكونجرس الأمريكي يرفض إرسال أموالًا جديدة إلى أوكرانيا والكيان الصهيوني

في مواجهة الحصار الدولي.. النرويج تدفع 24 مليون يورو للأونروا

انتخابات مثيرة للجدل.. تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في باكستان

كوريا الشمالية تلغي التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية