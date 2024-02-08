تعرف على "الفالنتين" وسر تسميته

الحب من أجمل المشاعر التي قد يسعى الجميع إلى إثرائها أما بتبادل الزيارات أو الخروج أو إرسال الزهور والورود إلى إلاحبه وتبادلها بينهم.

وعلي ذلك كان الاحتفال بالحب مرتين وجعل له عيد في نوفمبر وفبراير فماذا عن الحب وما سر الاحتفال وأسبابه .

أطلق على عيد الحب "الفالتتين " إذ إنه معترف به رسميا من الكنيسة الكاثوليكية ويحتفل به الكثير من الناس في العالم يوم 14 فبراير

قصته.

تعود قصته إلى أن القديس "فالنتين" كاهن مسيحي كان يقدر مشاعر الحب وسعى إلى تقوية مشاعر الحب بين أبناء المسيحية بأن أقدم على تزوجهيم سرا دون علم أحد

مع مرور الوقت افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام شنقا ولقب بشهيد الحب.

أخذت جمجمته ووضعت بسرداب بروما كما زينت بالزهور بكنيسة "سانتا ماريا" تقديرا لدوره البطولي في الدفاع عن الحب ولم يكتفى يحفظ رأسه وتزيينها بالزهور بل وزعت بقايا هيكله العظمي للحفاظ على أثره ما بين أيرلندا وإنجلترا وفرنسا .

الاحتفال به



كيفية الاحتفال به تختلف بين شعب وآخر لكن الكل يحتفل به فمثلا من المتعارف عليه بين الدول في الاحتفال بعيد الحب. اتخاذ الورود الحمراء كرمز للتعبير عن الحب وإرسالها للاحبه وخصصت الورود الحمراء لأنها“ رمز للموقف الدموي ”الذي على أثره كان الاعتراف والتقدير لقيمة الحب حيث إعدام القديس "فالنتين".

أيضا من قبيل الاحتفال تبادل عبارات الشوق والحب والرومانسية دلاله على أن الحب مشاعر لها قيمه وتجلت قيمته في إعدام فالنتين "الذي أراد للحب أن يدب في نفوس وأرواح إلاحبه.