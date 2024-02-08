ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تعرف على "الفالنتين" وسر تسميته

عيد الحب
عيد الحب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

الحب من أجمل المشاعر التي قد يسعى الجميع إلى إثرائها أما بتبادل الزيارات أو الخروج أو إرسال الزهور والورود إلى إلاحبه وتبادلها بينهم.

وعلي ذلك كان الاحتفال بالحب مرتين وجعل له عيد في نوفمبر وفبراير فماذا عن الحب وما سر الاحتفال وأسبابه .

أطلق على عيد الحب "الفالتتين " إذ إنه معترف به رسميا من الكنيسة الكاثوليكية ويحتفل به الكثير من الناس في العالم  يوم 14 فبراير  
قصته.

تعود قصته إلى أن القديس "فالنتين" كاهن مسيحي كان يقدر مشاعر الحب وسعى إلى تقوية مشاعر الحب بين أبناء المسيحية بأن أقدم على تزوجهيم سرا دون علم أحد
مع مرور الوقت افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام شنقا ولقب بشهيد الحب.

أخذت جمجمته ووضعت بسرداب بروما كما زينت بالزهور بكنيسة "سانتا ماريا" تقديرا  لدوره البطولي في الدفاع عن الحب ولم يكتفى يحفظ رأسه وتزيينها بالزهور بل وزعت بقايا هيكله العظمي للحفاظ على أثره ما بين أيرلندا وإنجلترا وفرنسا .

الاحتفال به
 

كيفية الاحتفال به تختلف بين شعب وآخر لكن الكل يحتفل به فمثلا من المتعارف عليه بين الدول في الاحتفال بعيد الحب. اتخاذ الورود الحمراء كرمز للتعبير عن الحب وإرسالها للاحبه وخصصت الورود الحمراء لأنها“ رمز للموقف الدموي ”الذي على أثره كان الاعتراف والتقدير لقيمة الحب حيث إعدام القديس "فالنتين".

أيضا من قبيل الاحتفال تبادل عبارات الشوق والحب والرومانسية دلاله على أن الحب مشاعر لها قيمه وتجلت قيمته في إعدام فالنتين "الذي أراد للحب أن يدب في نفوس وأرواح إلاحبه.

 

قصته يفة الاحتفال به اقديس فالنتين