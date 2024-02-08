الهلال يتفوق على النصر في الشوط الأول بمشاركة رونالدو

تقدم فريق الهلال على نظيره النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول من مباراة ديربي الرياض التي تقام بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا في نهائي كأس موسم الرياض.

وتقام منافسات كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

تواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الهلال، بينما دخل الزعيم، اللقاء بقوته الهجومية الضاربة.

افتتح الصربي ميلينكوفيتش سافيتش التهديف في الدقيقة 17 من صناعة سعود عبدالحميد، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30 من صناعة البرازيلي مالكوم.

تأهل الهلال لنهائي كأس موسم الرياض، بعد تفوقه على إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية بنتيجة 4-3.

بينما بلغ النصر، النهائي بعدما اكتسح نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، في لقاء شهد مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في دقائق معدودة، بينما غاب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو عن العالمي في المواجهة للإصابة.