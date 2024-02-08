حركة تنقلات لقيادات القطاعات الأمنية بمديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات لعدد من قيادات القطاعات الأمنية بالمديرية.

وشملت الحركة تعيين العميد علاء خلف الله بقطاع شمال القاهرة، ونقل العميد وائل غانم من مدير قطاع الجنوب لقطاع شرق القاهرة، والعميد أحمد هدية لقطاع الجنوب والعميد محمد دويدار لقطاع غرب القاهرة، والعميد أيمن عبدالهادي بقطاع تأمين القاهرة الجديدة والعميد أحمد عبدالعزيز مفتشًا للوحدات والعميد أشرف جوهر لتنفيذ الأحكام، والعميد محمد السيسي لمباحث العاصمة الإدارية، والعميد أحمد إدريس بقطاع تأمين الطرق والمنافذ.

كان اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عددًا من الترقيات ضمن حركة تنقلات شملت تعيين اللواءعلاء بشندى مديرا لمباحث القاهرة وتعيين اللواء أحمد الأعصر مديرًا للمباحث الجنائية بالقاهرة خلفًا للواء علاء بشندي الذي تم تصعيده مديرًا لمباحث القاهرة ز اللواء طه فودة نائبًا لمدير مباحث العاصمة، واللواء علي نور الدين نائبًا لمدير مباحث العاصمة.