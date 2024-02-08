نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024.. فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في مجموعة واحدة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الرابعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين المنتخبات المشاركة.

أقيمت قرعة دوري الأمم الأوروبية في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور العديد من نجوم القارة العجوز.

وقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الـ54 منتخبًا المشاركين في دوري الأمم الأوروبية لأربعة مستويات بناء على نتائجهم في النسخة الأخيرة من البطولة.

ويتضمن كل مستوى من الأول إلى الثالث 4 مجموعات، وكل مجموعة مكونة من 4 منتخبات، بينما يشمل المستوى الرابع مجموعتين من 3 منتخبات فقط.

وأوقعت القرعة، منتخبات فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في مجموعة واحدة، لتصبح المجموعة الأقوى أو مجموعة الموت.

نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية

وجاءت نتائج القرعة، كالتالي.

المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا – البرتغال – بولندا – إسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا – بلجيكا – فرنسا – الكيان الصهيوني

المجموعة الثالثة: هولندا – المجر – ألمانيا – البوسنة والهرسك

المجموعة الرابعة: إسبانيا – الدنمارك – سويسرا – صربيا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: التشيك – أوكرانيا – ألبانيا – جورجيا

المجموعة الثانية: إنجلترا - فنلندا – أيرلندا – اليونان

المجموعة الثالثة: النمسا – النرويج – سلوفينيا – كازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز – أيسلندا – مونتنيجرو – تركيا.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: السويد – أذربيجان – سلوفاكيا – إستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا – كوسوفو – قبرص – ليتوانيا أو جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورج – بلغاريا – أيرلندا الشمالية – بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: أرمينيا – جزر فارو – مقدونيا الشمالية – لاتفيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق – سان مارينو – ليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا – مالطا – أندورا.