نقابة مهندسين القاهرة تكشف دراستها لـ 78 ألف ملف تقنين مبان مخالفة

حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة على تنظيم حفل ختتام لأعمال لجان التصالح لقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ؛ حيث كرمت النقابة رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية.

وقد اوضح المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة دائمًا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أية عقابات لصالح المواطن والدولة ودعم المهندسين وخدمتهم بكل الأمكانيات المتاحة.

وتقدم عفيفي بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة وقال نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح. واضاف: لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لانهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنه والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة، إنه منذ تكليفة لإدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح نقابة المهندسين المصرية والتأكيد على مبدأ أحترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء، مشيرا انه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع السادة نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة تم دراسة مايقرب من 78.000 ملف.

وتابع: نسبة ملفات القبول منها مايقرب من 22.000 ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الأجمالية مستفيدًا بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة.

وأضاف، منهم من قام بأستئناف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقًا للائحة التنفيذية السابقة وألتى قد يسمح بأعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقًا للائحة القانون الجديد وأشتراطاتة ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لأستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم فى الفترة المقبلة.

وأختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأية نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحتة قد أستفاد من رفع قيمة العقارالخاص به وذلك لأضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات.

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية التى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الأداري وكذا الشكر للسيد محافظ القاهرة والسادة نواب المحافظ وسكرتيري العموم والسادة رؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في أخراج هذا المجهود.

ولفت إلى ان الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفائة مضاعفة وسرعة اتمام أعمال غير مسبوقة مستندين علي الدروس المستفادة والخبرات السابقة ألتى تم أكتسابها بالعمل بالقانون السابق.