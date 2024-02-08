تعرف على أسرار برج الدلو وأسطورته وعلاقته بالأبراج الأخرى

كثيرا منا من يهوى الأبراج وقراءتها، ولكنه لا يعرف سبب اسمها وما أسطورتها التي نسبت إليها كل برج وقد أحطنا من قبل معرفة بأسطورة برج الجدى، فماذا عن شهر 2 إذ يعرف بأنه برج الدلو، فماذا عنه وعن أسطورته وصفاته:

برج الدلو يرمز إليه بكونه حامل الماء وهو ينسب لمواليد شهر 2 من بين شهور السنة الميلادية وقد يميز ذلك البرج بكونه مصدر للابتكار والاختراع لكل من ينتمى إليه ذلك بشكل عام عن البرج.

وعن الاسطورة التى ينسب إليها ذلك البرج : تعود الى القائد الروماني " أرتكتو نوس " الذى تزوج من ابنة حاكم المدينة وأنجب منها فتاة اسمها "اريتيا " ، ذات يوم راها نبتون اذ كانت تملئ الدلو من عين الماء فأعجب بها.

حل المساء فاتجه نبتون لمناداتها من فوق عين الماء فسمعت الصوت وعنها اتجهت مسرعة اليه وفى اتجاهها وهى مسرعة اليه رأت القمر وهو يبتسم إليها فمدت يدها باتجاهه ثم عادت إلى المنزل، أخذ تفكر فى نبتون وقابلته بعد ان حددت معه موعد.

عندها طلب منها ان تحضر له الدلو وعلى ذلك نفذت امره، فما كان منه الا ان تحول من كونه رجلا الى طائر وأخذ بيدها وطار بها وبعدها لم تقابله ولم يظهر الا الدلو الذي ألقته على الارض قبل ان يشد بها إلى أعلى.. ذلك عن الاسطورة.

عن سماته

يتصف بتقلب مزاجه وميوله للانعزال وعناده كما يتصف بأنه ذكى جدا وذلك يتجلى في توجهاته المستقبلية .

كما يعرف برؤيته الطموحة لما يملكه من حدس قوي للغاية كما انه تقدمي للغاية بمعنى انه يسعى لإحداث تغير إيجابي في العالم من خلال احساسه السخي بمعاني الإنسانية .

ايضا يرمز إليه بعلامة دماغية عالية الذكاء واذ دلت هذه العلامة على شئ فإنما تدل على أنه بتفكيره يميل الى الضياع ذلك لأنه يحلل وبسبب تحليله قد يشتت في انتباهه ولكن ذلك لا يمنع أنه رائع في تحليلاته وإجاباته اذ انها تتميز بكونها مدروسة، وذلك عن مميزات البرج.

أما عن عيوبه، يوصف انه غريب الاطوار وحساس جدا واقل واقعية كما يميل إلى الإفراط في التحليل يجعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح له.

يتسم بجمود تفكيره الذى ينجم عن عنده الشديد دائما لا يرضى ومحبط ومكتئب ولأنه يواجه الكثير من الضغوط فهو يوصف بمزاجه السيء علاوة على أنه ضعيف عاطفيا.

أما عن الأبراج التى تتوافق معه:

الدلو والحمل

يقيمان علاقة تبدا بالصداقة وتنتهى بالزواج حيث ان كلاهما يبحث عن ملاذه في الاخر

الميزان والدلو

علاقة يشوبها قدر من الاستقرار والنجاح والحب والتواصل بينهما

الدلو والاسد

علاقة مطابقة رائعة حيث ان كلاهما تشوبهم الإعجاب والتواصل والصدق.ذلك عن الأبراج التى تتوافق مع برج الدلو

عن مشاهير برج الدلو: (ادين لبكي، فاروق الفيشاوى، امل عرفة. احلام. تيم حسن ).