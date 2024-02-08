رئيس مياه الفيوم يلتقى مسئول اليونيسف لمناقشة القرض الدوار ومشروع صحتهم مستقبلهم

ألتقى، اليوم الخميس، المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتوصيلات القرض الدوار الخاصة بمياه الشرب ومشروع صحتهم مستقبلهم الذى يهدف لنشر الوعى المائى والبيئى والصحى داخل مدارس الفيوم.

وأشاد رئيس الشركة بالتعاون المثمر والبناء بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فى عدة مجالات تهم قطاع عريض داخل محافظة الفيوم خاصة توصيلات مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وتقسيطها على مدار 24 شهرا بدون فائدة بجانب مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم ويستهدف نحو 170 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة ابتدائية بإدارات غرب شرق،غرب، إطسا، طامية، سنورس، أبشواى وقد تم الانتهاء من تدريب عدد 300 من مشرفى ومنسقى الأنشطة داخل المدارس على رسائل المشروع واهدافه لنشر التوعية بكافة الممارسات الإيجابية لتلاميذ المدارس.

كما عبر الدكتور ريمون شكرى عن مدى تعاون الشركه وقياداتها فى تنفيذ المشروعات التى تمولها المنظمه وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى اللازم وتذليل أى صعوبات أو معوقات تطرأ أثناء التنفيذ وأن المنظمه تعمل جاهدا فى مواصلة الدعم والعمل داخل الفيوم لأنها من المحافظات المتميزة في تنفيذ المشروعات والتى ترعاها وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.