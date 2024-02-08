عرض الفيلم السوري "نزوح" بالأردن

يُعرض فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان بسينما الرينبو بالأردن لفترة محدودة، وسيحظى بثلاثة عروض تبدأ يوم الخميس 8 فبراير الجاري ، ثم يومي الأحد 11 فبراير والأربعاء 14 فبراير. وتبدأ جميع العروض في تمام الساعة السابعة مساءً.

حظي الفيلم بجولة في عدة مهرجانات عالمية مرموقة كان آخرها عرضه الأول عربيًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن مسابقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدة عروض في أوروبا مثل مهرجان لندن السينمائي، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، وفي أميركا الجنوبية شارك الفيلم في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، وفي آسيا شارك نزوح في مهرجانات طوكيو السينمائي الدولي باليابان، وبوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية.

ونال الفيلم إشادة نقدية كبيرة بعد عروضه إذ كتبت آنا سميث من موقع Deadline "فيلم نزوح هو تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية" وكتب أيضاً جوناثان هولاند في موقع سكرين دايلي "فيلم قوي ورقيق يسعى بشجاعة إلى تغيير التوقعات المرتبطة بالأعمال الدرامية السورية التي عادة ما توحي بالعنف وسقوط الضحايا"، كما وصفه فابيان لوميرسيه من موقع Cineurope بأنه "فيلم يفيض بالأفكار السريالية الرائعة".

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "حلا زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.