حمزة خالد يتوج بطولة سلوفينيا الدولية المفتوحة للإسكواش تحت 13 سنة

فاز الناشئ حمزة خالد، لاعب نادي هليوبوليس تحت 13 سنة، ببطولة سلوفينيا الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه في نصف النهائي علي البلغاري سباز ابريشيموف و تغلبه في المباراة النهائية علي بطل قطر.

وعبر حمزة خالد، عن فرحته بالفوز بهذه البطولة قائلا: "فخور برفع علم بلادي فى محفل دولي مثل هذا، مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية، ولكن بالإصرار والتدريب والجهود وتوفيق ربنا قبل كل شيء استطعنا تحقيق الفوز في هذه البطولة".

يهدف اتحاد الاسكواش إلى نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنسيق النشاط بين أعضائه، حيث يختص الإتحاد بوضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة فى مصر والارتقاء بمستواها، و إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التى تشترك فيها الهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج .