كأس موسم الرياض.. الهلال بقوته الهجومية أمام النصر

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في مباراة ديربي الرياض، التي تجمع بينهما في نهائي كأس موسم الرياض.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال الجديد، نهائي كأس موسم الرياض 2023، الذي ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات كأس موسم الرياض، يوم 29 يناير وتنتهي اليوم الخميس 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

ويدخل الزعيم، المباراة بقوته الهجومية الضاربة، حيث يتواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش على رأس الهجوم، ويعاونه سالم الدوسري وميشايل ديلجادو، بدعم هجومي من البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

تأهل الهلال لنهائي كأس موسم الرياض، بعد تفوقه على إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية بنتيجة 4-3.

بينما بلغ النصر، النهائي بعدما اكتسح نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، في لقاء شهد مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في دقائق معدودة، بينما غاب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو عن العالمي في المواجهة للإصابة.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: سافيتش - روبن نيفيز - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.