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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تنظم ثاني أكبر مهرجان ترفيهي لطلاب أسرة من أجل مصر

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، رحلة ترفيهية مجانية  لعدد ٧٠٠ طالب وطالبة.

وكان محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، قد أصدر تعليماته إلى قطاع التعليم والطلاب بتنظيم هذه الرحلة الترفيهية كنوع من الدعم المعنوي للطلاب المتميزين من أسرة طلاب من أجل مصر،  والأنشطة الطلابية تقديرا لما بذلوه من جهد كبير خلال الفصل الدراسى الأول أسفر عن تمثيل مشرف لجامعة عين شمس في كل الأنشطة التي قُدمت خلال النصف الأول من العام الدراسي.


جاء ذلك تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام رعايه الشباب بالجامعة، ومهيتاب مجدي القائم بأعمال مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالجامعة.

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