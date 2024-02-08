حقيقة تداول الذهب في البورصة السلعية

أصدرت البورصة السلعية مصر بيان توضيحي حول ما نشر في عدد من المواقع إلكترونية بأن شركة “جولد ايرا” سوف تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية خلال فبراير الجاري.

وأكدت أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول على سلعة الذهب على منصة البورصة السلعية وأن الامر مازال قيد الدراسة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

الجدير بالذكر أن زيارة مقر شركة "إيجي كاش"، التي تمت الإشارة إليها في بيان "جولد إيرا"، كانت بناء علي دعوة موجهة من الأخيرة بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة من شركة "ايجي كاش" في مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية و الإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب علي منصة البورصة السلعية.

كما أكدت البورصة السلعية أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الالكترونية والإعلان عنه هو شأنً خاص بالبورصة السلعية فقط دون غيرها.