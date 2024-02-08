فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الخميس، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول.

وأكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية سوف تخصص أماكن لتلقي طلبات التظلم بدأ من يوم الأحد المقبل حتي الثلاثاء، وذلك بمقر الإدارات التعليمية التابع لها الطالب تيسير علي أولياء الأمور، وسوف يتم تحديد موعد لإطلاع الطلاب على كراسات الإجابة وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الثانوية العسكرية الزقازيق.

وتقدم للامتحانات 141 ألفا و302 طالب في الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الشرقية، فى 775 لجنة، 1100 نظام المهنى فى 10 لجان، و71 مدارس والأمل لضعاف السمع فى 8 لجان، 12 طالبا فى لجنة واحدة للمكفوفين.